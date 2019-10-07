تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.





واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة، وذلك لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر، جلسة سريعة مع الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.





وكان الجهاز الفني اكتفى بمران استشفائي لجميع اللاعبين أمس، فيما بدأ اليوم تدريبات الكرة، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.





ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و 4 مع المنتخب الأولمبي وذلك استعدادا للمباريات الودية ضمن الأجندة الدولية.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري عقب التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



