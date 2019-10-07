Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو عليم
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة، وذلك لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر، جلسة سريعة مع الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.

وكان الجهاز الفني اكتفى بمران استشفائي لجميع اللاعبين أمس، فيما بدأ اليوم تدريبات الكرة، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.

ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و 4 مع المنتخب الأولمبي وذلك استعدادا للمباريات الودية ضمن الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري عقب التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة في افتتاح الدوري، ثم الإنتاج الحربي، وأسوان قبل بداية فترة التوقف الحالية.
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقرات تدريبية متنوعة للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

رد فعل غريب من فايلر بعد عملية تصحيح الأخطاء في مران الاهلي

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للزمالك.. غدا

شاهد.. كواليس تدريب الأهلي اليوم وجلسة خاصة بين فايلر و رمضان صبحي

تقسيمة قوية وفقرة للتصويب على المرمى في تدريب الأهلي استعدادا للإنتاج

بعد خماسية أسوان.. قرار جديد من فايلر لتجنب إرهاق لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون قبل 24 ساعة من صدور قرار كاف

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

دعاء الفرج وفك الكرب .. كلمات احرص عليها وقت الضيق وأخرى احذر منها

أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

أول رد من النواب بشأن فصل 1070 معلما لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية

رغم وعكته مع الزمالك..ميتشو يكتسح فايلر الأهلى فى تصنيف المدربين العالمى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور