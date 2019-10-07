مش بس للأكل .. وصفة المانجو والشيا لبشرة رائعة الجمال

تعشق النساء تناول المانجو الشهية والتى تتمتع بمذاق شهي وفوائد صحية كثيرة فهى غنية بالعناصر المفيدة وفى مقدمتها الفيتامينات.. ومن بين هذه الفيتامينات المفيدة فيتامين (أ) الذى يمتلك قدرة هائلة على علاج مشاكل البشرة ومنع ظهور التجاعيد .



وعرض موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة المانجو وزبدة الشيا للحصول على بشرة متألقة رائعة الجمال وتساعد فى علاج المناطق التي تعاني من نقص التصبغ على الجلد.



مكونات وصفة المانجو :

3-4 قطرات من زيت اللافندر

كوب واحد من المانجو المهروسة

ملعقتين من زبدة الشيا

ملعقة واحدة من العسل



طريقة عمل واستخدام وصفة المانجو:

- خذ 3-4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي في الخلاط.

- أضيفى كوب المانجو المهروسة مع إضافة ملعقتين من زبدة الشيا.

- إذا لزم الأمر ، أضيفي ملعقة العسل واخلطيها معًا.

- ضع قناع الوجه هذا واغسل بالماء البارد بعد بعض الوقت.

- استخدم قناع الوجه هذا بانتظام للاستمتاع ببشرة ناعمة ورطبة.



