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أخبار العالم

ارتفاع عدد معتقلي الاحتجاجات في بريطانيا إلى 276 شخصًا على الأقل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الاثنين/ ارتفاع عدد المعتقلين في بريطانيا إثر احتجاجات لحركة "تمرد ضد الانقراض" ليصل إلى 276 شخصًا على الأقل.

وأوضحت الشبكة أن الاعتقال جاء بسبب قيام المحتجين بإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان البريطاني، مشيرة إلى أن هذه الاضطرابات من المتوقع أن تستمر لأسبوعين قادمين.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية (لندن) قد أعلنت في وقت سابق اعتقال 135 شخصًا شاركوا في تظاهرات جرت اليوم الاثنين لحركة تسمى "تمرد ضد الانقراض"، وذلك من أجل حث الساسة على اتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

ونظّمت الحركة فعاليات عدة على مدار الأشهر الأخيرة أدت في كثير من الأحيان إلى شلل حركة المرور في "لندن"، فيما قد بدأت منذ أسبوعين عصيان مدني سلمي للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل لكبح انبعاثات الكربون.
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