لحظة انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.. فيديو

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من منطقة شمال سوريا قبل عملية عسكرية متوقعة للقوات التركية.ويرصد مقطع فيديو مركبات عسكرية أمريكية أثناء انسحابها من سوريا.وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للأسوأ".وهدد ترامب بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سوريا، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يمنع غزو تركيا للمنطقة.وأكد ترامب أن تركيا والدول الأوروبية سوف تكون مسؤولة عن معسكر السجن الذي يحتجز فيه الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش الارهابي وعائلاتهم بشمال شرق سوريا، مضيفا "لقد حان الوقت لآخرين في المنطقة، وبعضهم يتمتعون بثراء عظيم، أن يدافعوا عن أراضيهم".