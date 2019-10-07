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مرأة

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان مالو للسينما العربية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:32 م
آية التيجي
نشرت الفنانة ليلى علوي صورا لها عبر صفحتها الرسمية، وذلك خلال حضورها اللقاء الصحفي علي هامش الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية.

وعلقت ليلى علوي على صورتها، وقالت: "كل التوفيق لمدير المهرجان محمد قبلاوي وفريق العمل الموجود بالمهرجان".

وارتدت ليلى علوي بلوزة تايجر بأكمام طويلة، على بنطال جينز باللون الاسود، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وتركت ليلى علوي شعرها منسدلا عبر اكتافها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالماسكرا، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه.

واكملت ليلى علوي إطلالتها بارتداء بعض الاكسسورات البسيطة، حيث إنها اختارت بعض الخواتم باللون الفضي، وساعة يد.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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