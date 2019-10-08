ألمانيا: الهجوم التركي في سوريا سيجلب الدمار

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، من أن الهجوم التركي المحتمل في سوريا سيجلب الدمار.





وقالت الخارجية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: " الهجوم التركي المحتمل في سوريا سيجلب الدمار، وألمانيا تتابع هذا الأمر بقلق وعن كثب".





وأضاف البيان: "العملية العسكرية التركية ستسفر عن تصعيد أمني خطيرة، وعواقب إنسانية. نحن ندرك التحديات التي تواجه تركيا".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بعواقب اقتصادية وخيمة إذا تعدت تركيا حدودها قائلًا خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "أبلغت نظيري التركي رجب طيب أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أميركي خلال التوغل التركي في المنطقة العازلة شمالي سوريا وستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".



