شاهد.. إطلالة نيرمين ماهر الأنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة نيرمين ماهر ، فيديو لها عبر حسابها على الانستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، ومميزة للغاية.





وارتدت نيرمين ماهر فستانا قصيرا باللون الأسود الحرير، وعليه بعض الورورد باللوز البيج، وهو ما أضاف لها لمسة جمالية.





واختارت نيرمين ماهر ان تترك شعرها منسدلا بشكل بسيط وناعم، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.





فيما أبرزت نيرمين ماهر إطلالتها بارتداء بعض الإكسسورات، حيث اختارت ساعة يد، وبعض الحظاظات على اليد الاخري، بالإضافة لاختيار حقيبة سوداء وحذاء.



