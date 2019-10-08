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فن

شاهد.. هنا شيحة تفاجئ جمهورها بـ نيولوك جديد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هنا شيحة الأنظار حيث تألقت بـ"نيو لوك" جديد بشكل جديدة وقصة شعر جديدة، داخل سيارتها، وارتدت بلوزة بيضاء، مع نظارة شمس، وبدون مكياج.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذي شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.

بينما كانت آخر أعمال هنا شيحة السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبرى.
شاهد.. هنا شيحة تفاجئ جمهورها بـ نيولوك جديد
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