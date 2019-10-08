بـ إطلالة جذابة.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إنجي خطاب في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تي شيرت كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها على كتفيها.



يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت في السباق الرمضانى قبل الماضى بمسلسل كلبش الجزء 2 إخراج بيتر ميمي.



ومسلسل كلبش 2 من بطولة أمير كرارة و روجينا والعديد من النجوم .

