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مرأة

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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هاجر هانئ
نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد مصرى، stories جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات برفقة صديقاتها.

تألقت زوجة ماجد المصرى كعادتها بإطلالة أنيقة، مرتدية تنورة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة، واتسمت بحبات الترتر اللامعة، ونسقت معها بلوزة بسيطة لا تحمل أى نقوشات باللون الأبيض.

وانتعلت رانيا أبو النصر هاف بوت باللون الأبيض ذا كعب عالٍ، فيما تزينت بأقراط ملفتة وأنيقة.

فيما اعتمدت زوجة ماجد المصرى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا متناسقا مع ملامحها.
بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور
بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور
بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور
بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور
بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور
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