رايحين نسهر.. محمد رمضان يجهز لأغنية جديدة.. فيديو

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية وهو برفقة شقيقه داخل سيارته وعلق قائلا :"رايحين نسهر.. قريبا".يذكر ان كليب "انساي" الذى جمع بين الفنان محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحا كاسحا، حيث بلغ إجمالي مشاهداته 162 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.