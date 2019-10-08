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بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
نشر محبي ومتابعي الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحات التواصل الأجتماعي للصور والفيديوهات ،انستجرام صورة لها بأطلالة مختلفة وأنيقة ،نالت إعجاب متابعيها .

وأطلت هيفاء وهبي بـ بدلة بيضاء أنيقة ،أبرزت جمالها وقوامها المتناسق ، وانتعلت عليها كوتشى فلات، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط أنيق صغير ،وحرصت على حمل حقيبة يد من اللون الذهبي المطرز .

ووضعت ميكب بالوان الأحمر التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الاحمر، ونسقت طلاء أظافر باللون الابيض الجذاب ،وحرصت على ربط شعرها خلف الرقبة ذيل حصان طويل .


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بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

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