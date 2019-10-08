في ذكرى ميلاده.. قصة خلاف أحمد مظهر وسعاد حسني وتصالحهما



وبسبب إصرار سعاد حسني، فكر أحمد مظهر، في الاعتزال بشكل جدي، وشرع في فتح ورشة "ميكانيكا" لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، إذ كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.



وعقب تك الأزمة، تراجع أحمد مظهر، عن قرار الاعتزال وظل لسنوات يشترك بأعمال فنية تليفزيونية وسينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع سعاد حسني، في فيلمهما الأشهر "شفيقة ومتولي" عام 1978.



ورحل أحمد مظهر في 8 مايو عام 2002، إثر إصابته بالتهاب في الصدر وسرعة في ضربات القلب ليرحل بمستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر ناهز 85 عاما.



يوافق اليوم الثلاثاء، 8 أكتوبر ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية، الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1917، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ85 عامًا، في 8 مايو عام 2002.وعلى الرغم من نجوميته الكبيرة التي حققها أحمد مظهر، إلا أنه فكر في الاعتزال في أشد توهجه، بعدما فوجئ بإصرار سعاد حسني، علي أن يسبق اسمها اسم "مظهر"، ويكون اسمها هو الأول علي أفيش أحد الأفلام.