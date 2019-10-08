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منوعات

لقطات نادرة لـ جولدا مائير وهي تبكي أثناء استقبالها الأسرى الإسرائيليين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو مثيرا ونادرا لرئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير، عقب انتصار حرب أكتوبر وتدمير الجيش المصري النقط الحصينة بخط بارليف وهي تبكي أثناء استقبالها لأسرى الحرب.

ويوضح الفيديو جولدا مائير وهي تقف على سلم الطائرة وهي تستقبل الأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون بيجامات كاستور وهي منهارة في البكاء وتقوم باحتضانهم بعد تعرضهم لأشد هزيمة على يد الجيش المصري.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بالفيديو المتداول، مفتخرين بدور الجيش المصري خلال حرب 73 التي أثبت فيه الجدي المصري صلابته وقوته في وجه عدوه الإسرائيلي على حد وصفهم.


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