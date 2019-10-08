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أخبار العالم

مؤتمر دولي بالنمسا يدعو إلى مزيد من التعاون للاعتماد على الطاقة النووية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد المشاركون في أعمال مؤتمر (الطاقة النووية ودورها في تحقيق أهداف المناخ) المنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة في (فيينا) ضرورة زيادة التعاون الدولي، من أجل الوصول إلى مرحلة جديدة من التقدم في الاعتماد على الطاقة النووية لتحقيق أهداف المناخ .
وقالوا - في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، والذي تستضيف فيينا على مدى 4 أيام وتنظمه وكالة الدولية للطاقة الذرية - إن تغير المناخ سيكون محور التحديات التي ستشكل مزيج الطاقة في المستقبل.
في هذا الصدد ، أشارت بولينا ليون، كبير الباحثين في الهيئة الدولية للطاقة النووية، إلى أن الطاقة النووية لها مساهمات مؤثرة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق في معايير التطبيق.
كما أشارت إلى تحفظ أسواق المال العالمية في التعامل مع مشروعات الطاقة النووية، وقالت : إن ذلك يتطلب المزيد من البدائل والوسائل المتنوعة في تمويل تلك المشروعات الحيوية لمستقبل الطاقة في العالم.
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