ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط ٣ عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب ( كسر الباب ).
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.
واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب ( كسر الباب ).
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.
واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.