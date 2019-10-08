ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط ٣ عاطلين كونوا عصابة لسرقة الشقق بمدينة السلام.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب ( كسر الباب ).



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.



واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

