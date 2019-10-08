سقوط عصابتين سرقوا 12 دراجة بخارية فى الساحل ومدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على ٤ عاطلين كونوا عصابتين لسرقة الدراجات البخارية بمنطقتي الساحل ومدينة نصر، وتبين سرقتهم ١٢ دراجة بخارية.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " بالكشف الفنى علي الدراجة البخارية برقمي الشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها مختلفين وملك موظف بشركة والمبلغ بسرقتها.



واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدي عميلهما.



وفي ذات الإطار، وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب عدد ( 7 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما أضافوا بسرقة عدد 3 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسيه والموتور " بذات الأسلوب "، تم بإرشادهما ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بأماكن إخفائها.

