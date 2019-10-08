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محافظات

تعرف على المسافة بين الإسماعيلية وباقي المحافظات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:34 م
حافظة الإسماعيلية
حافظة الإسماعيلية
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انجي هيبة
تعد مدينة الاسماعيلية إحدى مدن قناة السويس وهي عاصمة محافظة الإسماعيلية، يبلغ تعداد سكان المدينة وضواحيها حوالي مليون و نصف نسمة ، بنيت المدينة على الضفة الشمالية الغربية من بحيرة التمساح- والتي تُعتبر جزءًا من ممر قناة السويس - تقريبا في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالا والسويس جنوبًا، لكي تكون مركزا لشركة قناة السويس العالمية للملاحة في عهد الخديوى إسماعيل.

تطورت المدينة في السنوات الأخيرة في أعقاب زيادة عدد السكان، فتم إنشاء «نفق جمال عبد الناصر» في مركز المدينة، و«مدينة المستقبل» لاستيعاب الزيادة السكانية وتقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، كما بدأت المحافظة في تجديد وبناء كباري جديدة على ترعة الإسماعيلية. وتشتهر المدينة بكثرة الحدائق والمتنزهات الطبيعية وهوائها النقي لقلة المنشئات الصناعية مقارنة بالمحافظات المجاورة فتجذب إليها الزائرين خاصة في فصل الربيع وفي الأعياد، كما تم إنشاء أنفاق ضخمة تربط المدينة بشبه جزيرة سيناء شبيهة لنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس

ويستعرض صدى البلد المسافه بين الإسماعيلية والمدن الهامة فى مصر:

المسافة من الاسماعيلية الي دمياط 101 كم
المسافة من الاسماعيلية الي السويس 76 كم
المسافة من الاسماعيلية الي بورسعيد 71 كم
المسافة من الاسماعيلية للزقازيق 74 كم
المسافة من الاسماعيلية للإسكندرية 219 كم
المسافة من الاسماعيلية الي العين السخنة 107 كم
المسافة من الاسماعيلية للقاهرة 117 كم
المسافة من الاسماعيلية للعريش 158 كم
المسافة من الاسماعيلية الي شرم الشيخ 364 كم
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