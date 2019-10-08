العدل تفتتح البرنامج التدريبى للكوادر القضائية للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية

افتتحت وزارة العدل البرنامج التدريبى للكوادر الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومى للدراسات القضائية.



اكدت الوزارة ان البرنامج يهدف إلى نقل الخبرات القانونية والقضائية المصرية للمتدربين من هذه الدول فضلًا عن الإسهام فى ثقل الخبرات المختلفة لدى الدارسين وترسيخ قيم التفاهم المشتركة بين مصر وجاراتها من الدول الأفريقية.



وأشاد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية بالتعاون البناء بين المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في تحقيق أهداف السياسة المصرية بشأن تنمية القارة الأفريقية من خلال تدريب الكوادر القضائية من الدول الأفريقية.



وأضاف أن وزارة العدل تحرص على توفير خدمات التدريب القانونى لشقيقاتها من الدول الافريقية والتى يجمعها بمصر رابط الجغرافيا والمصلحة المشتركة فى ترسيخ قيم التنمية والاستقرار.



جدير بالذكر أن افتتاح البرنامج التدريبى تم بحضور السفير هشام عسران نائب الامين العام بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والذى أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية من أجل إقامة مثل هذه اللقاءات التدريبية والتى تهدف إلى تعزيز التنمية في القارة الأفريقية.