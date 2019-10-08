محمد إيهاب لصدى البلد: أعيش أسوأ أيامي .. رفضت التجنيس.. وهذه خطوتي المقبلة

لأنه ليس لاعب كرة قدم غابت عنه الأضواء، محمد إيهاب هو بطل مصر والعالم في رفع الأثقال، وأحد أفضل الرياضيين على مستوى القارة السمراء.



ولد محمد إيهاب ليكون بطلًا، حيث حصد الرباع المصري العديد من الميداليات في مختلف البطولات، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ورفع علم مصر عاليًا، في العديد من المحافل الدولية.



وحصد محمد إيهاب العديد من الميدليات في مختلف البطولات،حيث توج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للكبار، منها 4 ذهبية و5 برونزية، و2 فضية، بالإضافة إلي ميدالية بروزية أولمبية، و 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ( 1 فضية و 3 بروزنزية)، و 12 ميدالية ذهبية إفريقية، وميداليتين ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط.



وفجر محمد إيهاب مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم، الثلاثاء، بإعلان اعتزاله نهائيا، بعد استبعاد مصر، من أولمبياد طوكيو 2020.



محمد إيهاب يتحدث لـ صدى البلد عقب اعتزاله:



- في البداية لماذا قررت الاعتزال في هذه الوقت؟

استبعاد مصر من أولمبياد طوكيو 2020، كان الدافع للاعتزال، كان هدفي المشاركة في الأولمبياد، ولكن للأسف تبخر حلمي.



- هل قرار الاعتزال نهائي أم هناك إمكانية للتراجع.

قرار الاعتزال نهائي ولا رجعة فيه، حققت العديد من الإنجازات مع مصر، وحان الوقت لإنهاء مسيرتي كلاعب ، وحزين للغاية لما حدث.



- هل فكرت في اللعب باسم بلد غير مصر؟

لا لا إطلاقا، مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، وحققت باسمها العديد من الإنجازات، أحب مصر ولن ألجأ للتجنيس للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.



- هل عٌرض عليك التجنيس من قبل؟

نعم عُرض علي التجنيس من قبل دولة عربية، ولكنني رفضت.



ما هي خطوتك المقبلة بعد اعتزالك؟

أنا حاليا متوقف عن خوض أي تدريبات بعد تجميد اتحاد رفع الأثقال، انتهت مسيرتي كلاعب، وسأتجه للتدريب.









