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فن

وفاة طلعت زكريا.. محمد إمام يودع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:31 م
محمد امام
محمد امام
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القسم الميدانى
نشر الفنان محمد إمام تغريدة ينعى فيها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .

وكتب محمد إمام قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير #طلعت_زكريا في ذمة الله.. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الله يرحمة - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له

وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.

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