وفاة طلعت زكريا.. محمد إمام يودع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

نشر الفنان محمد إمام تغريدة ينعى فيها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .



وكتب محمد إمام قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير #طلعت_زكريا في ذمة الله.. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الله يرحمة - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له



وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.



