وفاة طلعت زكريا.. محمد إمام يودع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

نشر الفنان محمد إمام تغريدة ينعى فيها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .
وكتب محمد إمام قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير #طلعت_زكريا في ذمة الله.. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الله يرحمة - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
وكتب محمد إمام قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير #طلعت_زكريا في ذمة الله.. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الله يرحمة - البقاء لله - الله يرحمه ويغفر له
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.