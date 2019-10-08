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أخبار البلد

29 رسالة من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم.. تعرف على تفاصيلها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:08 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا، اليوم، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصرى ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، والقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر.

وينشر موقع "صدى البلد"، أبرز ما قاله رئيس الوزراء أمام البرلمان : 

= الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة شهدت اضطرابات سياسية وأمنية
= عودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار ساهم في زيادة التحدي الاقتصادي 
= في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات ونسبة البطالة كانت عالية للغاية
= سعينا كحكومة تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن
= لم نكن نستطع أن نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين في 2014 وقمنا بضخ مئات المليارات في الطاقة والغاز والبترول 
= الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمُؤسسات الدولية الأخرى
= حققنا معدلًا للنمو الاقتصادي خلال عام بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010
= انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009 بفضل المشروعات القومية
= الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة
= قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام وبلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه وبلغ معدل التضخم 6.7%
= بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري
= شهدت إيرادات السياحة ارتفاعًا لتصل الى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011
= بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف
= الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضًا أوليًا، يبلغ 104 مليارات جنيه
= من المتوقع أن يصل نسبى نمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019 /2020
= القيادة السياسية في مصر اختارت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظرف استثنائي
= تنفيذ البرنامج الإصلاحي صاحبه حدوث معاناة لعدد من فئات المجتمع لكن الشعب واجه ذلك كله
= تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه
= الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه
= دعم التموين ارتفعت مخصصاته إلى 89 مليار جنيه
= نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت إلى 38% ونعمل على زيادتها لـ 42%
= قمنا بتنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة
= بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة المحافظات
= الحكومة تعمل على تشييد المزيد من المدن الجديدة لتستوعب الزيادة السكانية.
= العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 170 ألف فدان وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وقيمتها السوقية اليوم تريليون جنيه
= مصر تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط 
= القوات المسلحة كانت وستظل العمود الفقري التي تستند عليه دولتنا.
= هناك أجهزة ودولًا ليس من مصلحتها تقدم مصر ولا من مصلحتها استمرارها في تحقيق معدلات النمو الكبيرة التي تحققها حاليًا
= الدولة بمؤسساتها ستقف حائط صد ضد كل يد تعبث بمقدراتها، والشعب لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى مرة أخرى.
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