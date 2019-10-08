29 رسالة من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم.. تعرف على تفاصيلها

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا، اليوم، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصرى ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، والقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر.





وينشر موقع "صدى البلد"، أبرز ما قاله رئيس الوزراء أمام البرلمان :





= الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة شهدت اضطرابات سياسية وأمنية

= عودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار ساهم في زيادة التحدي الاقتصادي

= في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات ونسبة البطالة كانت عالية للغاية

= سعينا كحكومة تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن

= لم نكن نستطع أن نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين في 2014 وقمنا بضخ مئات المليارات في الطاقة والغاز والبترول

= الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمُؤسسات الدولية الأخرى

= حققنا معدلًا للنمو الاقتصادي خلال عام بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010

= انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009 بفضل المشروعات القومية

= الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة

= قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام وبلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه وبلغ معدل التضخم 6.7%

= بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري

= شهدت إيرادات السياحة ارتفاعًا لتصل الى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011

= بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف

= الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضًا أوليًا، يبلغ 104 مليارات جنيه

= من المتوقع أن يصل نسبى نمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019 /2020

= القيادة السياسية في مصر اختارت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظرف استثنائي

= تنفيذ البرنامج الإصلاحي صاحبه حدوث معاناة لعدد من فئات المجتمع لكن الشعب واجه ذلك كله

= تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه وتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه

= الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه

= دعم التموين ارتفعت مخصصاته إلى 89 مليار جنيه

= نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت إلى 38% ونعمل على زيادتها لـ 42%

= قمنا بتنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة

= بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة المحافظات

= الحكومة تعمل على تشييد المزيد من المدن الجديدة لتستوعب الزيادة السكانية.

= العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 170 ألف فدان وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وقيمتها السوقية اليوم تريليون جنيه

= مصر تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط

= القوات المسلحة كانت وستظل العمود الفقري التي تستند عليه دولتنا.

= هناك أجهزة ودولًا ليس من مصلحتها تقدم مصر ولا من مصلحتها استمرارها في تحقيق معدلات النمو الكبيرة التي تحققها حاليًا