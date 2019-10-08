Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حقيقة انسحاب نبيل القروي من الانتخابات الرئاسية التونسية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:59 م
نبيل القروي
نبيل القروي
Advertisements
قسم الخارجي
كشف المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية التونسية حقيقة انسحابه من خوض المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية 2019.

وقال المكتب الإعلامي في بيانه: " إنه متمسك بحقّه في خوض الدور الثّاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني احتراما لإرادة الشّعب و الناخبين".

وأكد على عدم صحة الشائعات المنتشرة مؤخرا حول انسحاب القرني من الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها "لا أساس لها من الصحة".

ورفض القرني الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات صحفية وهو في السجن، و ذلك احتجاجا على سجنه ظلما و لأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافئ الفرص مع منافسه الثاني الذّي يتمتّع بكامل حقوقه الدستورية و الانتخابية.

Advertisements

ترشيحاتنا

السيسي: نرحب بتوقيع عدد من الوثائق بين مصر وقبرص واليونان في مجال الترويج للاستثمار..فيديو

وفاة طلعت زكريا .. أمير كرارة ينعى طباخ الريس

عاجل.. وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عاما

وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف

وفاة طلعت زكريا.. زفاف هنا الزاهد آخر ظهور له قبل رحيله

شاهد.. كيف واجه مجند ثعبان كوبرا ضخما.. لن تصدق ما حدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة