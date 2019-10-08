حقيقة انسحاب نبيل القروي من الانتخابات الرئاسية التونسية

كشف المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية التونسية حقيقة انسحابه من خوض المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية 2019.



وقال المكتب الإعلامي في بيانه: " إنه متمسك بحقّه في خوض الدور الثّاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني احتراما لإرادة الشّعب و الناخبين".



وأكد على عدم صحة الشائعات المنتشرة مؤخرا حول انسحاب القرني من الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها "لا أساس لها من الصحة".



ورفض القرني الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات صحفية وهو في السجن، و ذلك احتجاجا على سجنه ظلما و لأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافئ الفرص مع منافسه الثاني الذّي يتمتّع بكامل حقوقه الدستورية و الانتخابية.



