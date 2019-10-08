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مرأة

صباحكم سكر .. ندى بسيوني تبهر متابعيها بصورة سيلفي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:25 م
آية التيجي
التقطت الفنانة ندى بسيوني صورة سيلفي جديدة ، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، ورقة ملامحها، والتي من المعهود عنها احتفاظها بشبابها، وبانوثتها.

وارتدت ندى بسيوني توب كت باللون الأسود، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وتركت بعض خصلات الشعر على وجهها.

واكملت ندى بسيوني إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآى لاينر الأسود، مع الماسكرا، بالإضافة إلى وضع البينك كأحمر شفاه.

وابرزت ندى بسيوني إطلالتها باختيار بعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين باللون البيج، والمصنوع من الخرز وعقد اخر على شكل قلب باللون الذهبي، فيما ابرزت جمال اظافرها على الطريقة الفرنسية.

وإليكم الصور التي تبرز انوثتها وتفاصيل إطلالتها
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صباحكم سكر ♥️♥️🙏♥️♥️

A post shared by Nada Bassiouny (@nadabassiouny) on

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