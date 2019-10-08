إصابة ربة منزل بلدغة عقرب وشاب بحالة تسمم فوسفورى بمركز بدر

أصيبت ربة منزل بلدغة عقرب أثناء عملها بأحد الأراضي الزراعية كما أصيب شاب بحالة تسمم فسفورى اثر استنشاق مبيد حشرى قوى وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.



وكان المستشفى المركزى بمركز بدر بمحافظة البحيرة استقبل"نسمة فتحي محمد 30 سنة ومقيمة بإحدى قرى محافظة المنوفية مصابة بلدغة عقرب وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع المريضة تحت الملاحظة.



كما استقبلت المستشفى "محمد بدر فتح الله"19سنه مقيم قريه صلاح الدين مصاب بحالة تسمم فسفورى اثر استنشاق مبيد حشري شديد السميه وتم إتخاذ الإسعافات الأولية للمريض ووضعه تحت الملاحظة.