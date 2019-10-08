مفاجأة صادمة.. مشروب يومي يسبب حب الشباب

على مر سنوات طويلة ويربط الأشخاص بين تناول الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر والشيكولاتات وظهور حب الشباب بالوجه، وأن تلك الأغذية هي أحد العوامل الرئيسية لظهور حب الشباب.



ولكن على الرغم من ان الوجبات السريعة غير مفيدة للجسم، ولكن ليس هناك أي علاقة بين الوجبات السريعة والمقرمشات المقلية وحب الشباب، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.



وأكد الدكتور ميلاني بالم ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة قائلًا:"لا تتسبب الأطعمة الدهنية أو المقلية في حب الشباب".



ومع ذلك، ووفقًا لأخصائيي الأمراض الجلدية ، هناك مجموعتان من الأطعمة قد ترغب في تجنبها عند التعرض لحدوث حب الشباب أو تعرضهما لحب الشباب ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة لدى بعض الأشخاص.



فواحدة من مجموعات المواد الغذائية التي يجب تجنبها هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم ، والمعروفة باسم الكربوهيدرات والسكريات المكررة، فالأطعمة التي تزيد بها نسبة السكر في الدم هي الأطعمة التي تطلق الجلوكوز بسرعة، مما تسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.



وتشمل الأطعمة عالية نسبة السكر الخبز الأبيض والحبوب، فإنه ينطبق أيضًا على الأطعمة الصحية مثل البطيخ، ووفقًا لطبيب الأمراض الجلدية "جنيفر شوليك"، أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب تجنب الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المرتفعة لأن الزيادة في مستويات السكر في الدم يمكن أن "تتسبب في سلسلة من الآثار لإنتاج الدهون وتسد المسام وبالتالي تمهد الطريق لحب الشباب.



كما ينضم الحليب وهو مشروب يومي للكثيرين ومنتجاته إلى الأطعمة التي تزيد من حب الشباب، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن بعض الأشخاص الذين يستهلكوا كمية كبيرة من الألبان ومنتجاته معرضون لظهور حب الشباب.



فيما يتعلق بما يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من حب الشباب، هو غسل وجهك مرتين يوميًا للتخلص من زيوت انسداد المسام وغيرها من المهيجات التي تسبب حب الشباب.