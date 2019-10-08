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رياضة

الهلال السعودي يخصص دخل مباراته القادمة لـ أسرة لاعبه المتوفى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:37 م
عبدالله الشريدة لاعب
عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال السابق
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ريهام بكير
أعلن نادي الهلال تخصيص دخل مباراته أمام ضمك في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لأسرة عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق.

وفُجع الوسط الرياضي بوفاة الشريدة، بعد أن تعرض لنوبة قلبية أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة المغرب.

الشريدة، الذي اعتزل كرة القدم قبل 14 عامًا، كان أحد أفضل المدافعين الذين مروا على فريقي الهلال والقادسية، واختير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في كأس القارات في الرياض 1992، وكأس أمم آسيا في اليابان، وحتى تصفيات كأس العالم 2002.

وحقق برفقة القادسية كأس ولي العهد، وكأس الكؤوس الآسيوية، وكأس الأمير فيصل بن فهد، في حين برفقة الهلال قرابة العشرين بطولة أبرزها الدوري 4 مرات وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.
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