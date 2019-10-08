الأرصاد: أمطار على هذه المناطق غدا.. وتفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تشهد الأحوال الجوية، على البلاد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى نهاية الأسبوع، ويكون شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون الفرصة مُهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر غدًا الأربعاء.



وتكون حالة الرياح، معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالتالي، الوجه البحري والقاهرة 32 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية 30 درجة، وعلي السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 درجة، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 36، شمال الصعيد 37 وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تسجل 42 درجة.