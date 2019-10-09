حققت حلمى.. أول تصريح من حسام البدرى بعد التدريب الأول للمنتخب الوطنى ..فيديو

عبر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، عن سعادته بتوليه منصبه الجديد خصوصًا أنه جاء بعد فترة طويلة من التعب والعناء.





وقال حسام البدرى، فى تصريحات تلفزيونية، "كان حلمى تولى مسئولية المنتخب الوطنى منذ بدايتى للتدريب وكنت أرى دائمًا أنها مسألة وقت، وعلىّ الاجتهاد أكثر حتى أتولى هذه المسؤولية الكبيرة".





وأضاف حسام البدرى "نأمل في تقديم مستوى جيد في مباراة بوتسوانا ثم في المباريات الرسمية المقبلة، وبالتأكيد ستكون هناك تغييرات مع معسكر كينيا اخترت أفضل العناصر الآن، ولكن هناك لاعبين مصابين، وآخرون انضموا إلى المنتخب الأوليمبي، وأطالب الجماهير بمساعدتنا".





وتابع حسام البدرى "أي لاعب متواجد حاليا مهم بالنسبة إليّ، عبدالله السعيد لاعب مميز وله دور محوري، وهناك أيضا محمد مجدي أفشة القادر على اللعب في نفس المكان، وهناك أسماء أخرى سيكون لها دور في الفترة المقبلة، الأهم تواجد الرغبة والدوافع".





وأكد حسام البدرى "إذا كنت اختار من الناحية الفنية، فأنا أنظر للنواحي الشخصية أولا، وأكلف اللاعبين بالعديد من المهام سواء داخل وخارج الملعب، هي من معايير النجاح، والحمد لله اللاعبين على مستوى المسؤولية".





وأضاف حسام البدرى، سعيد بالروح بعد أول تدريب وتأثير حديثي، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر، هناك التزام والتفاف حول الهدف".



