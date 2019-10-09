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رياضة

مرتضى منصور يرفض خوض لقاء جينيراسيون فوت في هذه الحالة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
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نور عادل
رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بدون جماهير.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم: "لن أخوض مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي بدون جماهير، هذا الأمر ليس به نقاش يا وزير الداخلية، لدينا ستاد القاهرة مفتوح، بـ 70 أو 80 ألف مشجع يدعمون الزمالك".

واختتم مرتضى منصور: "سنحضر الاجتماع الأمني ونطلب خوض مواجهة جينيراسيون على ستاد القاهرة بشكل رسمي".
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