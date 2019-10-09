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رياضة

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجّه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بسبب مرضه الأخيرة.

وقال تركى آل الشيخ في فيديو عبر حسابه على تويتر: "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".

ويخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس النادي الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب أسبوعًا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.

وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» أن محمود الخطيب سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية في نفس المكان.. وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى، وأن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بالمستشفى الملكي بالإسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الآلام هو انزلاق غضروفي مرتجع. ولابد من استئصاله أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الكابتن الخطيب لكثرة الجراحات السابقة. وإذا ما تم استنفاذ العلاج التحفظي واستمرت الآلام، بالتالي لابد من أجراء عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال الغضروف وهذا الأمر سيتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

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