Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الكهرباء: نستهدف 35% مشاركة مصرية بمحطة الضبعة النووية..فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال وزير الكهرباء، إن محطة الضبعة ستنتج طاقة كهربائية تصل إلى قدرات 4800 ميجا وات، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المختلفة بها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.


وأضاف وزير الكهرباء، ، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحطة ستحتوى على 4 مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أنه المستهدف الوصول إلى 35% نسبة مشاركة محلية بمحطة الضبعة.

وتابع وزير الكهرباء، أن المحطات النووية تحتاج دقة عالية للحفاظ على المعايير العالمية لها، مؤكدًا أنه يتم تدريب 1700 عامل على الإدارة والتشغيل فى المحطات النووية.

وأردف وزير الكهرباء، أنه سيكون هناك مساندة فنية من الجانب الروسي بالمحطة النووية، لضمان العمل على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة يهدف إلى توطين التكنولوجيات النووية فى مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انعقاد المنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية.. الكهرباء: القيادة السياسية لمصر وروسيا مهتمتان بمشروع الضبعة.. المنتدى يعكس شفافية القاهرة ومصداقيتها تجاه الطاقة النووية

ترشيحاتنا

دينا الشربيني وعمرو دياب في أجواء رومانسية

مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي بسبب الخطيب

حدث ليلاً.. استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر والجيش التركي يعبر الحدود السورية

بعد هجوم رئيس الزمالك عليه: نبيل الحلفاوي يعلن انتهاء الأزمة بالاعتذار له .. شاهد

مع أمح الدولي.. محمود كهربا بالأحمر في مطار القاهرة.. شاهد

هل كان يشعر الفنان طلعت زكريا باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام