وزير الكهرباء: نستهدف 35% مشاركة مصرية بمحطة الضبعة النووية..فيديو

قال وزير الكهرباء، إن محطة الضبعة ستنتج طاقة كهربائية تصل إلى قدرات 4800 ميجا وات، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المختلفة بها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.





وأضاف وزير الكهرباء، ، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحطة ستحتوى على 4 مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أنه المستهدف الوصول إلى 35% نسبة مشاركة محلية بمحطة الضبعة.



وتابع وزير الكهرباء، أن المحطات النووية تحتاج دقة عالية للحفاظ على المعايير العالمية لها، مؤكدًا أنه يتم تدريب 1700 عامل على الإدارة والتشغيل فى المحطات النووية.



وأردف وزير الكهرباء، أنه سيكون هناك مساندة فنية من الجانب الروسي بالمحطة النووية، لضمان العمل على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة يهدف إلى توطين التكنولوجيات النووية فى مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية.

