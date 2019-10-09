السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

ومن المعروف أن الفنان طلعت زكريا كان مدخنا شرها ولا يتوقف عن التدخين أبدا.







وسيتم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم، الأربعاء، من أحد مساجد الإسكندرية، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بمسقط رأسه في الإسكندرية.

عن عمر ناهز الـ 58 عاما، توفى الفنان الكوميدي طلعت زكريا عصر أمس، الثلاثاء.وانتشرت العديد من الشائعات التي تحدثت عن أسباب الوفاة، ما بين قائل إنها جلطة في القلب، وما بين مدعٍ أنها سكتة دماغية، خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ.وكانت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا رفضت الحديث عن تفاصيل المرض قبل الوفاة، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره بعد دخوله في حالة حرجة.لكن عمر، ابن طلعت زكريا، كشف بعد الوفاة أن التهابا رئويا حادا أودى بحياة والده بعد حجزه في المستشفى 4 أيام في غرفة العناية المركزة.