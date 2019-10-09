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محافظات

ندوة بإعلام المنيا حول "أكتوبر وروح الانتصار"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
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أيمن رياض
تستكمل محافظ المنيا برنامجها الاحتفالي بانتصارات أكتوبر في الذكري الـ47؛ حيث قام مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم ندوة بعنوان "أكتوبر وروح الانتصار" بمكتبة مصر العامة.

حاضر في الندوة الدكتور حشمت محمد عبده وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا وفاطمة الزهراء مدير إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا وفضيلة الشيخ عبد الناصر حسين المسئول بمنطقة المنيا الأزهرية وبحضور وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

أوضح مدير مركز إعلام المنيا، أن الندوة تعبر عن روح نصر أكتوبر العظيم لمحاربة كل ما يدفعنا إلى الإرهاب لنصبح إيجابيين في عملية بناء وطنهم ،مؤكدا أن الجدية في العمل والتخطيط الجيد كانا من أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر.

وتحدث مسئول منطقة المنيا الأزهرية حول مكانة مصر ودورها تجاه العالم العربي والإسلامي وكيف تكفل الله بحفظها.
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