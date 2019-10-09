انطلاق أكبر بوابة لتسجيل وظائف المعلمين.. سجل الآن

التعليم تطلب التعاقد مع 120 ألف معلم



، تم إطلاق مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام ويجدد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا أنه يتم تقديم الأوراق المطلوبة من المتقدمين لهذه المسابقة عبر هذه البوابة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هذه البوابة ستتيح فترة ثلاثة أشهر لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها فلن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.



وقال محمد عمر إنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على جميع التساؤلات بدءًا من اليوم، الأربعاء، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلم من نتيجة مسابقة العقود، مؤكدًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وسيكون على البوابة مساحة مُخصصة لرفع السيرة الذاتية.



شروط التقدم لوظيفة معلم في مسابقة الوزارة



وأضاف: "هناك شروط جديدة للتقدم لوظائف المعلمين، وهى أن يكون عضوا نقابيا، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).



وقالت إنه ستتم إتاحة هذه البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة والدولية، للاستعانة بها عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من جودة المتقدمين.



وأضافت أنه سيتم عبر هذه البوابة لأول مرة، إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي في المدارس، مؤكدةً أن ذلك سيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.



ونوهت بأن هذه البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية