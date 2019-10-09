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ثقافة

مدارس الشرقية تستقبل مسابقات دوري المدارس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الشرقية فعاليات دوري المدارس بجميع قري ومدن محافظة الشرقية فى إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، حيث نفذت مكتبة سنهوت الثقافية بمدرسة الشهيد فتحي عبد العظيم الابتدائية ورشة لشرح مسابقة للرسم ومسابقة في البحث الأدبي ومقالا عن أحد رموز القرية وتحديدا النائب عبد الرحمن مشهور، وكذلك مكتبتى الصنافين والفرايحة نفذتا ورشة الدوري الثقافي والفني الخاص بالمدارس بمدرسة الفرايحة الإعدادية وتم شرح المرحلة الأولى من المبادرات والأنشطة وكان النشاط عن الرسم وكتابة مقال عن رمز من رموز الشرقية.

بدأ قصر ثقافة ديرب نجم فعاليات الدوري الثقافي للمدارس بمدارس عمر بن الخطاب، محمد ربيع فلاح الثانوية بنات، السادات الثانوية العسكرية وقام المشرفين بتسليم البوسترات الخاصة بالدوري.

بينما نفذت مكتبة الصوفية بمدرسة جمال شريبة الابتدائية، أما قصر ثقافة فاقوس فبدأ بمدرسة فاقوس الإعدادية بنين، مدرسة فاقوس الثانوية، مدرسة النهضة الحديثة الابتدائية، كما بدأت مكتبة صفط زريق بتنفيذ ورشة لشرح موضوع الرسم وموضوع المقال "رمز من بلدنا" بمقر مدرسة صلاح سالم الإعدادية بصفط زريق بحضور أحمد ثابت من الإدارة التعليمية بديرب نجم.
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