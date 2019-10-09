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تعليم

شروط وأحكام التقدم لوظائف المعلمين على بوابة التوظيف الإلكترونية الجديدة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:19 م
مسابقة وظائف المعلمين
مسابقة وظائف المعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وأحكام التقدم لوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية ، والتي منها وظائف مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام قابلة للتجديد 3 أعوام لسد العجز بالمدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ) ، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها ، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ويجب ان يكون المتقدم مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) ، ويجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين او تعاقد ) ، ويجب الا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره ، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).
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