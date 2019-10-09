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رياضة

موستافي: كرة القدم باتت تبتعد عن الإنسانية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:11 م
موستافي
موستافي
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نور عادل
قال شكودران موستافي مدافع فريق آرسنال، إنه يرى أن الانتقادات الموجهة لمستواه باتت مبالغ فيها.

ولجأت جماهير آرسنال وكذلك جماهير الفرق المنافسة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاد وإلقاء الضوء على أخطاء موستافي، مما أثار استياء اللاعب المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال موستافي "27 عاما" في تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيجل" اليوم الأربعاء: "لقد أصبحت هدفا...في وقت ما، ألقى الناس باللوم عليّ في هزيمة بمباراة لم أشارك فيها".

وكان موستافي قد انضم إلى آرسنال عام 2016 قادما من فالنسيا الإسباني في صفقة قيمتها 41 مليون يورو، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بالفريق أو منتخب بلاده.

ويرى موستافي أن الاتهامات التي توجه له "باتت متصاعدة وغير عقلانية."، مضيفا: "كرة القدم باتت تبتعد عن الإنسانية".

وأردف: "ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، لأن أي شخص يمكن أن يبدي رأيا دون الكشف عن اسمه الحقيقي. وقد بات بإمكان الناس توجيه إحباطهم بشكل مباشر لنا...مرت أيام شككت فيها بنفسي حقا".

وبات رحيل موستافي عن صفوف آرسنال أمرا مرجحا ويحتمل أن يعود إلى ألمانيا، علما بأنه لم يسبق له اللعب في ألمانيا إلا في فريق الشباب بنادي هامبورج.
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