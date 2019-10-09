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فن

والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد في عيد ميلاد عمرو دياب.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:33 م
عمرو دياب وجيجي حديد
عمرو دياب وجيجي حديد
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شروق ابراهيم
انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من حفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب، الذي اقيم امس الثلاثاء، حيث ظهر فيه رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي جديد.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في حفل عيد ميلاد عمرو دياب الذي بدا في الصور والفيديوهات في أسعد حالاته أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ58.

وحضر أيضًا الاحتفالية الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بالإضافة إلى الفنانين نسرين امام، ياسمين رئيس وهنا شيحة.

وكانت إطلالة الفنانة دينا الشربيني، جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الفوشيا، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا علي كتفيها.
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