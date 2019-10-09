Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالًا بهذه المناسبة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية لمصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة واجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لمصابى العمليات الحربية وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مشيدًا بما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات وعطاء متواصل فداءً لمصر وشعبها ودفاعًا عن ترابها المقدس.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والاهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها لأعضائها، كذلك إقامة المعارض الفنية التى تساهم فى تنمية القدرات المهارية والثقافية لأعضاء الجمعية.

وفى نهاية المهرجان، تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة فى البطولات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عدم سلامة قواها العقلية..مفاجأة في محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب

حدث ليلاً.. استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر والجيش التركي يعبر الحدود السورية

بـ فستان الأحمر ومجوهرات.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان مالمو

تطالب المواطنين بالبقاء فى منازلهم..الشرطة الألمانية تكشف معلومات عن حادث المعبد اليهودي

سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط

متى تنخفض درجات الحرارة .. الأرصاد ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تشييع جثمان الفنان طلعت زكريا لمثواه الأخير بالإسكندرية.. فيديو وصور

كلب يطلق النار على سيدة داخل سيارة ويصيبها في ساقها.. شاهد ما حدث

الوداع الأخير لـ طلعت زكريا قبل دفنه بمقابر الأسرة.. فيديو وصور