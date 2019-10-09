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أخبار البلد

جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولي ورئيس الوزراء الفلسطيني

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ،والدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني ، منذ قليل جلسة مُباحثات ثنائية، كما ترأسا جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفد وزاري رفيع المستوي من البلدين.

ويتم بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين .

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