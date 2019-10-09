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حوادث

تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:51 م
تجديد حبس متهمين
تجديد حبس متهمين 15 يوما
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة حبس "ياسر.ف"، و"آلاء. ي" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية.
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