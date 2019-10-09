جينيراسيون يقدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور لـ كاف ..اعرف السبب

قدم نادي جينيراسيون فوت السنغالي شكوى رسمية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، ضد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، على خلفية الأزمة الأخيرة بين الناديين.



وكان "كاف" قرر إعادة مباراة فريقي الزمالك وجينيراسيون 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة ، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واشتكى رئيس نادي جينراسيون مرتضى منصور لدى كاف ، بعد تصريحاته الأخيرة والتي اتهم فيها النادي بالتعنت والتواطؤ مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مرفقًا في شكواه "سي دي" لتجاوزات نادي الزمالك على حد قوله، في انتظار قرار الإتحاد الإفريقي تجاه هذه الشكوى.



ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بمشاركة 16 فريقًا ، سيتم توزيعهم على 4 مجموعات.