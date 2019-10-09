بـ ألوان الباستيل.. جميلة عوض تتألق بفستان رائع

نشرت جميلة عوض صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة.وظهرت جميلة عوض بفستان أخصر طويل ومجسم، منسقة معه شنطة فرو عصرية وأنيقة، وانتعلت حذاء بكعب، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلاتها فوضعت الالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاة باللون الروز.واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها البني منسدلاً خلف ظهرها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً " أجمل بنوتة"