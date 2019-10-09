Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ ألوان الباستيل.. جميلة عوض تتألق بفستان رائع

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:20 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
نشرت جميلة عوض صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة.

وظهرت جميلة عوض بفستان أخصر طويل ومجسم، منسقة معه شنطة فرو عصرية وأنيقة، وانتعلت حذاء بكعب، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلاتها فوضعت الالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاة باللون الروز.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها البني منسدلاً خلف ظهرها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً " أجمل بنوتة"
Advertisements

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها

استبدال أم إقصاء.. محمد فضل الله يكشف كيفية تنفيذ عقوبة كاف ضد الزمالك والمصري

رئيس الوزراء في رسالة طمأنة للمصريين: الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل

مذيعة شهيرة تطرد أحد الحضور في برنامجها بسبب رنة موبايله.. فيديو

حكاية جيفارا وفلاحي مصر..سر زيارته للزقازيق وقرية الزنكلون قبل موته بعامين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها