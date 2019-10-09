فراولة.. جيسى عبده تتألق بـ الأحمر

شاركت جيسي عبدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وظهرت جيسي عبدة بفستان باللون الاحمر ومطرز ،وانتعلت حذاء بكعب، واعتمدت على رفع شعرها بتسريحة الكحكة بشكل ملائم لإطلاتها.



ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بميكب مناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاة باللون الاحمر.



واختارت جيسي مجموعة من الإكسسورات فإرتدت قرط عصري وجذاب وأسورة لإكمال إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها



وعلق أحد المتابعين قائلًا " فراولة".



واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.......







وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.