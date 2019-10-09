Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فراولة.. جيسى عبده تتألق بـ الأحمر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
شاركت جيسي عبدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت جيسي عبدة بفستان باللون الاحمر ومطرز ،وانتعلت حذاء بكعب، واعتمدت على رفع شعرها بتسريحة الكحكة بشكل ملائم لإطلاتها.

ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بميكب مناسب لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاة باللون الاحمر.

واختارت جيسي مجموعة من الإكسسورات فإرتدت قرط عصري وجذاب وأسورة لإكمال إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها

وعلق أحد المتابعين قائلًا " فراولة".

واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.......



وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أزرق ملفت... ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها

بفستان أسود.. نرمين ماهر تبهر متابعيها فى إطلالة جذابة

شاهد.. ظهورمتميز لـ رابعة الزيات على انستجرام

أنيقة وجميلة.. درة تكشف عن إطلالة جديدة

بإطلالة جذابة... ميريام فارس تبهر متابعيها

بـ فستان تايجر.. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

ترشيحاتنا

شاهد.. مدمنة مخدرات نسيت طفلها داخل السيارة 17 ساعة.. فواجهت هذه الكوارث

إحالة المتقاعسين للنيابة .. المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الشهر الحالي

أول ظهور بعد المرض.. أحمد وفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كاف يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة مالية 5 آلاف دولار لهذا السبب

بعد أزمة عدم تطبيق الأدنى للأجور.. تعرف على مرتبات العاملين بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية

نجم الأهلي.. البدري يجهز بديل محمد صلاح مع منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها