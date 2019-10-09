قرعة الكونفدرالية .. المصري يواجه كوتي دي أور في دور الـ 32

أعلنت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، عن وقوع فريق المصري البورسعيدي الذي يشارك في البطولة الكونفدرالية عن مواجهته فريق كوتي دي أور.



ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر كاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.



وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.

