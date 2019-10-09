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فن

أشرف زكي يعلق على شائعات وفاة رامز جلال

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:32 م
رامز جلال - أشرف
رامز جلال - أشرف زكي
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سعيد فراج
استنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية، على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، ورددت الأكاذيب حول وفاته.

وفي هذا السياق، رد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، قائلًا: «مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الإستناد إلى مصدر موثق.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت شائعات وفاة الفنان رامز جلال على السوشيال ميديا، بعدما تم تداول خبر حول وفاته إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر

يذكر ان رامز جلال أثار جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة بسبب مقالبه التى يتم عرضها فى رمضان ويظهر فيها عدد من النجوم.

وكان احدث أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" والذى شاركه البطولة فيه كل من جميلة عوض وياسر جلال وأحمد السقا.
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