NOKIA تبدأ تزويد هواتفها فى مصر بنظام أندرويد 10 الجديد

بدأت شركة نوكيا بتزويد هواتفها بأحدث نظام من أندرويد وهو أندرويد 10، وذلك من أجل توفير أفضل تجربة إستخدام لهواتفها الذكية.



وهو نفس الأمر الذى بدأته فى هواتفها بمصر اليوم من خلال طرح التحديث لهواتفها، وعلى رأس القائمة يأتى هاتف Nokia 8.1، ليكون الأول من إصدارات نوكيا التى تحصل على التحديث الجديد، والذى يعمل بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 710.



وهذه المرة ليست الأولى فسبقها الترقية إلى نظام أندرويد أوريو، ومن ثم إلى أندرويد باي، وهى الخدمة التى تزودها HMD المسؤولة عن نوكيا بتوفير تحديثات لمستخدمى هواتفها لمدة عامين كاملين مجانًا.



وبحسب دراسة حديثة لتحديثات البرامج والحماية، أجرتها مؤسسة سنتر بوينت للأبحاث توصلت أن هواتف نوكيا لديها مكانة فريدة من نوعها كونها العلامة التجارية الوحيدة التي توفر ترقيات نظام التشغيل في الموعد المحدد، فضلًا عن تحديثات الحماية الشهرية، ومع توفيرها لنظام التشغيل Android 10، فإنها تتصدر الأسواق مرة أخرى.



وقال جوهو سارفيكاس، رئيس المنتجات في HMD العالمية: "يعكس التزامنا بتوفير ترقيات برمجية حرصنا على منح المستخدمين أفضل تجارب استخدام – سواء للهواتف في الفئة الاقتصادية، أو التي تنتمي لأرقى الفئات في السوق. وقد تعهدنا بتوفير طرح سريع لنظامي التشغيل أندرويد أوريو وأندرويد باي عبر هواتف محفظتنا.



وتابع:" مرة أخرى نؤكد على سرعتنا في توفير الاصدارات البرمجية مع طرحنا لنظام أندرويد 10، والذي يبدأ في الظهور في الهاتف Nokia 8.1، ومن ثم في الهواتف الأخرى خلال الشهور المقبلة".

