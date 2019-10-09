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رياضة

أول تعليق من الزمالك على مجموعة الفريق في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:17 م
لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك
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ملك موسي
أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريقه يحترم جميع الفرق المتواجدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

واكد حمادة أنور على هامش حضوره لقرعة دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ان الزمالك يحترم جميع الفرق، والكل ينظر للفرق بالنسبة للتاريخ، ولكن هناك تصنيفات من الأول للرابع، سنواجه جميع التصنيفات، لذلك ليس هناك فريق قوي أو هناك ضعيف".

وأضاف: "نتمنى أن نصل إلى دور المجموعات ونتخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالي وبعدها نبدأ التركيز على الفترة المقبلة".

وعن أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي قال: "سنرسل للأمن لتحديد ملعب مواجهة جينيراسيون يوم 24 أكتوبر.
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