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رياضة

هدفنا التتويج ونحترم الجميع.. بيان رسمى من بيراميدز بعد إعلان قرعة الكونفدرالية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:28 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن فريق الكرة يعمل من أجل الفوز والسير خطوة خطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح زيزو في بيان إعلامي لناديه "مواطن القوة تغيرت في قارة إفريقيا وجميع الفرق يجب احترامها وبإمكان أي فريق أن يحقق المفاجأة ، بيراميدز يسعى لأن يسير مشواره في الكونفدرالية خطوة تلو أخرى حتى الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وشدد المستشار الفني على أن بيراميدز يحترم جميع المنافسين بعدما عبر النجمة الكونغولي وفاز ذهابا وإيابا ثم عبر بطل الجزائر شباب بلوزداد وفاز خارج الأرض بعد أداء بطولي من جانب اللاعبين، البطل يجب أن يحترم جميع منافسيه وعليه أن يواجه أي فريق حتى يحقق هدفه في النهاية".

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة بطل تنزانيا بالدور القادم من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب يوم ٢٧ أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، فيما تقام مباراة الإياب يوم ٣ نوفمبر المقبل على استاد الدفاع الجري بالقاهرة.
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